BORSE EUROPA - Indici in rosso, pesano incertezze Grecia

indici chiusura

alle 10,10 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.796,49 -0,72% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.058,56 -0,35% 1.045,76 Stoxx banche .SX7P 215,16 -0,29% 221,27 Stoxx oil&gas .SXEP 331,90 -0,32% 330,54 Stoxx tech .SX8P 208,58 -0,29% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 3 maggio (Reuters) - Le piazze europee viaggiano in territorio negativo, scontando le incertezze dei mercati sulle difficoltà politiche che il pacchetto di salvataggio della Grecia potrebbe incontrare e sulla capacità del paese di attuare con successo le difficili misure.

“Il destino della Grecia è nelle mani della Grecia. Anche loro devono essere d‘accordo”, ha detto Koen De Leus, economista a KBC securities a Bruxelles. “Abbiamo avuto un grosso rally per per oltre un anno ed è normale che si torni un po’ indietro. Gli investitori stanno cercando scuse per fare profitti”.

Negativo l‘andamento del settore delle costruzioni .SXOP, in calo dello 0,89%, e dell‘industria chimica .SX4P giù dello 0,79%.

La piazza di Londra oggi è chiusa per festività.

Intorno alle 10,10 l‘indice europeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 perde lo 0,72%. Sui singoli mercati il Dax tedesco .GDAXI scende dello 0,36% e il Cac 40 francese .FCHI dello 0,62%.

Tra i titoli in evidenza: * HEIDELBERG CEMENT .HEIG.DE, ACCIONA ( ANA.MC TTNr.AT

* ACELORMITTAL ISPA.AS, XSTRATA ISPA.AS perdono circa l‘1,2%. Le minerarie soffrono dell‘onda lunga delle intenzioni del governo australiano di alzare le tasse sui profitti nel settore.

* ALTRAN TECHNOLOGIES ( ALTT.PA