BORSE EUROPA-Indici deboli, banche e petroliferi sotto pressione

indici chiusura

alle 15,35 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.823,33 -0,17% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.063,96 -0,57% 1.045,76 Stoxx banche .SX7P 216,33 -0,90% 221,27 Stoxx oil&gas .SXEP 332,12 -1,41% 330,54 Stoxx tech .SX8P 209,40 +0,28% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 30 aprile (Reuters) - Le borse europee nel primo pomeriggio si muovono all‘insegna della debolezza, con le banche in ritracciamento dopo la buona partenza per il prevalere della cautela in attesa di dettagli sul pacchetto di aiuti alla Grecia.

Anche gli istituti ellenici .FTATBNK , dopo un avvio sprint, cancellano quasi completamente i guadagni.

All‘incertezza contribuisce l‘avvio poco mosso di Wall Street dopo il dato del Pil del primo trimestre leggermente sotto le attese.

Intorno alle 15,35 l‘indice europeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 arretra dello 0,6% circa. Sui singoli mercati il Ftse 100 britannico .FTSE cede lo 0,9%, il Dax tedesco .GDAXI un più modesto 0,1% e il Cac 40 francese .FCHI lo 0,5%.

Tra i titoli in evidenza: * Nel settore bancario spicca il -5,7% di BARCLAYS ( BARC.L