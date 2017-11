BORSE EUROPA - Indici in rialzo grazie a Grecia, banche

indici chiusura

alle 10,00 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.956,84 +1,31% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.106,72 +1,33% 1.045,76 Stoxx banche .SX7P 227,38 +1,98% 221,27 Stoxx oil&gas .SXEP 352,70 +1,71% 330,54 Stoxx tech .SX8P 217,76 +0,59% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 26 aprile (Reuters) - Le borse europee avanzano in modo robusto, sulla scia delle borse asiatiche e per la speranza che la Grecia possa evitare di andare in default.

Il ministro delle Finanze di Atene ha detto ieri che gli aiuti da parte di Ue ed Fmi arriveranno in tempo per evitare quello che sarebbe il primo default del debito sovrano di un paese della zona euro, sebbene ci siano crescenti segnali che possa non bastare il pacchetto di aiuti da 45 miliardi di euro.

A realizzare i maggiori guadagni sono i titoli legati alle materie prime .SXPP, in rialzo del 2,8%, e al settore finanziario .SX7P, su dell‘1,98%.

“I dati sull‘economia Usa assieme ad altri dati globali stanno sostenendo il rialzo dei mercati”, ha detto Bernard McAlinden, investment strategist per NCB Stockbrokers. “Mi aspetto che il mercato inizi un movimento laterale. Sono sorpreso da quanto abbia recuperato bene dopo l‘ultima correzione”.

Intorno alle 10,00 l‘indice europeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 guadagna l‘1,33%. Sui singoli mercati il Ftse 100 britannico .FTSE avanza dell‘1,08%, il Dax tedesco .GDAXI dell‘1,01% e il Cac 40 francese .FCHI dell‘1,45%.

Tra i titoli in evidenza:

* BANK OF IRELAND BKIR.L perde il 4,1% dopo aver lanciato un aumento di capitale.

* CHLORIDE GROUP CHLD.L è balzata di oltre il 40%. La società che si occupa di protezione dell‘energia ha ricevuto un‘offerta da 723 milioni di sterline da parte di Emerson Electric ( EMR.N

* La società specializzata in ingegneria elettrica ed elettronica SIEMENS ( SIEGn.DE

* BSkyB BSY.L perde lo 0,7% dopo che Jefferies ha tagliato il rating a “hold” da “buy” perché i dati societari del primo trimestre, attesi per giovedì, potrebbero essere deludenti.

* REGAL PETROLEUM ( RPT.L