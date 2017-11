Borse Europa attese in forte ribasso su rallentamento Cina

LONDRA, 1 luglio (Reuters) - Le borse europee sono attese aprire in forte ribasso sulla scia delle consistenti perdite sulle piazze asiatiche dopo la diffusione del dato del rallentamento della crescita del settore manufatturiero in Cina, che ha riacceso il nervosismo sul Pmi europeo atteso più in là in mattinata.

Gli spreadbetter finanziari stimano che l‘indice britannico Ftse 100 .FTSE apra in calo fino a 85 punti, pari all‘1,7%, il tedesco Dax .GDAXI scenda di 86 punti, ossia l‘1,4%, e il Cac 40 francese .FCHI di 65 punti, pari all‘1,9%.

Ieri l‘indice paneuropeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 ha chiuso in calo dello 0,23% a 993,49 punti.