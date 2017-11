BORSE EUROPA - Indici piatti dopo partenza WS, tengono bancari

indici chiusura

alle 16,45 var. 2009 --------------------------------------------------------------- EuroStoxx50 .STOXX50E 2.997,78 +0,14% 2.966,24 FTSEurofirst300 .FTEU3 1.101,00 -0,07% 1.045,76 Stoxx banche .SX7P 230,15 +0,79% 221,27 Stoxx oil&gas .SXEP 348,28 -0,45% 330,54 Stoxx tech .SX8P 215,42 -0,59% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 12 aprile (Reuters) - Tornano a ridosso della linea di galleggiamento gli indici delle borse europee, partiti con il segno più per poi virare in negativo a causa dei realizzi sul greggio.

L‘azionario procede comunque in maniera stentata, senza nemmeno trovare spunti direzionali nella poco convincente partenza di Wall Street.

Tra i comparti più positivi da segnalare quello dei bancari - Grecia in testa - dopo il lungamente atteso accordo tra ministri finanziari della zona euro per un pacchetto d‘emergenza da 30 miliardi di euro.

Procede invece in negativo il settore degli energetici, penalizzato dalla correzione del greggio.

Male fanno anche i tecnologici, mentre si difendono gli assicurativi.

Certamente positivo per i corsi dell‘azionario europeo è invece l‘apprezzamento del cambio, arrivato ai massimi da un mese a questa parte contro dollaro a testimonianza anche di un leggero rientro dell‘avversione al rischio.

Intorno alle 16,45 l‘indice europeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 cede lo 0,05%, mentre tra i singoli listini il Ftse 100 londinese .FTSE resiste a +0,1%, il Cac 40 di Parigi .FCHI fa -0,06% e il Dax di Francoforte .GDAXI -0,02%.

Tra i titoli in evidenza:

* In termini assoluti vere star dei listini restano le banche greche, il cui indice di settore .FTATBNK arriva ad avanzare di quasi 10%. Tra i singoli titoli si possono citare il Efg Eurobank Ergasias EFGr.AT, in rialzo di oltre 11%, il +9,3% di Bank of Piraeus ( BOPr.AT ACBr.AT NBGr.AT

* Sempre tra i bancari molto bene Ubs UBSN.VX, in rialzo di circa 2,5% dopo la pubblicazione di un incoraggiante primo trimestre. Positive anche Barclays ( BARC.L DBKGn.DE SOGN.PA

* Tra i tecnoligici crolla la tedesca Infineon ( IFXGn.DE

* La britannica Home Retail Group HOME.L balza di oltre 5% dopo le indiscrezione stampa di ieri secondo cui potrebbe essere oggetto di un‘offerta da parte di Asda, divisione alimentare di Wal Mart ( WMT.N SBRY.L

* Sempre sul listino londinese cede oltre 4% Arm Holdings ARM.L dopo l‘abbassamento del giudizio da parte di Citigroup.