BORSE EUROPA - Indici positivi in avvio, aiutano dati Cina

indici chiusura

alle 9,35 var. 2009 ---------------------------------------------------------------

EuroStoxx50 .STOXX50E 2.954,93 +0,81% 2.966,24

FTSEurofirst300 .FTEU3 1.087,14 +0,79% 1.045,76

Stoxx banche .SX7P 224,55 +0,95% 221,27

Stoxx oil&gas .SXEP 337,90 +1,13% 330,54

Stoxx tech .SX8P 217,38 +0,91% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 1 aprile (Reuters) - Avvio di seduta positivo per le borse europee, che ribaltano la debolezza della vigilia in un clima rasserenato dal buon andamento del settore manifatturiero cinese.

“I dati (cinesi) sono incoraggianti. L‘effetto a catena è in termini di spesa cinese. Abbiamo visto un aumento delle importazioni verso la Cina come risultato delle numerose opere infrastrutturali in corso di realizzazione e questo ha un impatto diretto su molte società europee” , commenta un gestore.

Intorno alle 9,35 italiane, l‘indice europeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 avanza dello 0,8%. Tra i singoli listini, il Ftse 100 londinese .FTSE sale dello 0,62%, il Cac 40 di Parigi .FCHI dello 0,971% e il Dax di Francoforte .GDAXI dello 0,75%.

Tra i titoli in evidenza:

* Acquisti sulle banche, con progressi nell‘ordine dello 0,5-1% per BARCLAYS ( BARC.L HSBA.L SOGN.PA BNPP.PA DBKGn.DE

* In buon rialzo i minerari, sostenuti dall‘aumento dei prezzi dei metalli. I progressi vanno dall‘1 al 2% per ANGLO AMERICAN ( AAL.L KAZ.L BLT.L RIO.L

* Le azioni SPERIAN PROTECTION SPEP.PA balzano di quasi il 16% trattando leggermente sopra l‘offerta di Cinven (70 euro per azione), alla ripresa delle contrattazioni alla borsa di Parigi dopo la sospensione della vigilia.