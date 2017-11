Borse Europa viste in lieve rialzo in avvio su scia Asia

LONDRA, 1 aprile (Reuters) - Le borse europee dovrebbero iniziare il secondo trimestre con lievi guadagni, ribaltando la debolezza della vigilia e seguendo la scia delle piazze azionarie asiatiche, dove i forti dati della manifattura cinese hanno aiutato a rasserenare il clima.

Due diverse indagini congiunturali hanno evidenziato un‘espansione del settore manifatturiero cinese il mese scorso grazie a un incremento degli ordini, segnalando una crescita per il Pil del primo trimestre.

Gli spreadbetter finanziari stimano per l‘indice britannico FTSE 100 .FTSE un‘apertura in rialzo tra 4 e 11 punti, per il DAX .GDAXI tedesco un avvio tra piatto e in progresso di 10 punti e per il Cac 40 .FCHI parigino un guadagno iniziale di 7-11 punti.

Il benchmark europeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 ieri ha ceduto lo 0,1% sulla scia di deludenti dati sull‘occupazione Usa nel settore privato in attesa dei dati chiave del mercato del lavoro generale di domani.