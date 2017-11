Borse Europa attese in rialzo, attesa per dati occupazione Usa

LONDRA, 31 marzo (Reuters) - Le borse europee sono attese aprire in rialzo, sostenute dai lievi guadagni Wall Street, in attesa dei dati sull‘occupazione americana.

Gli spreadbetter finanziari stimano per l‘indice britannico FTSE 100 .FTSE un‘apertura in rialzo di 16 punti o dello 0,3%, per il DAX .GDAXI tedesco un guadagno iniziale di 15 punti (+0,2%) e per il Cac 40 .FCHI parigino un avanzamento di 10 punti, pari allo 0,3%.

E’ atteso oggi, alle 14,15 italiane, il rapporto Adp sull‘occupazione Usa, che potrebbe dare un‘indicazione sul dato chiave del numero di occupati non agricoli di venerdì.

Gli analisti si aspettano che i dati Adp mostrino una crescita di 40.000 posti di lavoro nel settore privato a marzo.

La borsa di Tokyo, dopo aver toccato i massimi di 18 mesi, ha chiuso poco sotto la parità, mentre Walll Street ha registrato modesti guadagni.

Ieri l‘indice FTSEeurofirst .FTEU3 ha chiuso in parità.