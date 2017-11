Borse Europa viste aprire miste, focus su energia scia greggio

PARIGI, 30 marzo (Reuters) - Si profila un‘apertura mista per le borse europee, dopo i timidi guadagni della vigilia. Qualche sostegno potrebbe giungere dai titoli energetici grazie al rafforzamento del prezzo del petrolio.

Gli spreadbetter finanziari stimano per l‘indice britannico FTSE 100 .FTSE un‘apertura in calo tra 3 e 7 punti, per il DAX .GDAXI tedesco un guadagno iniziale di circa 6 punti e per il Cac 40 .FCHI parigino una debolezza di 5-6 punti.

I futures sul greggio si sono portati al di sopra di 82 dollari al barile dopo il massimo in quasi due settimane toccati ieri, confortati da un certo ottimismo sulla ripresa economica globale e in vista dei dati sulle scorte Usa.

Nella seduta di ieri l‘indice FTSEurofirst 300 .FTEU3 ha chiuso in marginale rialzo dello 0,16%.