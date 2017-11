BORSE EUROPA - Indici in ribasso, dubbi su accordo Grecia

indici chiusura

alle 9,45 var. 2009 ---------------------------------------------------------------

EuroStoxx50 .STOXX50E 2.937,69 -0,35% 2.966,24

FTSEurofirst300 .FTEU3 1.077,02 -0,58% 1.045,76

Stoxx banche .SX7P 224,32 -0,69% 221,27

Stoxx oil&gas .SXEP 334,34 -0,55% 330,54

Stoxx tech .SX8P 214,28 -0,61% 184,35 ----------------------------------------------------------------

MILANO, 26 marzo (Reuters) - Apertura in ribasso per le borse europee, reduci dai massimi dell‘ultimo anno e mezzo toccati ieri. Vendite in particolare sul comparto bancario, in un clima che resta caratterizzato dai timori sulla tenuta delle economie cosiddette periferiche della zona euro, nonostante l‘accordo europeo di sostegno alla Grecia raggiunto ieri, che coinvolge anche il Fmi.

Attorno alle 9,40 italiane, l‘indice europeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 viaggia in ribasso di mezzo punto percentuale. Tra i singoli listini, il Ftse 100 londinese .FTSE cede lo 0,20%, il Dax di Francoforte .GDAXI lo 0,19%, il CAC 40 parigino .FCHI lo 0,14%.

“Non credo ci sarà troppo entusiasmo per l‘accordo sulla Grecia. Mi pare un intervento superficiale piuttosto che un tentatitvo di risolvere i problemi” commenta un investitore.

Tra i titoli in evidenza:

* In calo il settore bancario, protagonista ieri di un solido rialzo. BNP PARIBAS ( BNPP.PA DBKGn.DE SAN.MC

* Vendite anche sul settore petrolifero. BG BG.L arretra dello 0,69%, TOTAL ( TOTF.PA

*CABLE & WIRELELSS COMMUNICATIONS CWC.L in calo di quasi il 63% per via dell‘aggiustamento del valore del titolo conseguente allo scorporo di CABLE & WIRELESS WORLDWIDE CWP.L (+25%) che raggruppa le attività internazionali.