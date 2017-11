BORSE EUROPA - Indici in lieve rialzo in attesa summit Ue

indici chiusura

alle 9,40 var. 2009 ---------------------------------------------------------------

EuroStoxx50 .STOXX50E 2.903,92 inv. 2.966,24

FTSEurofirst300 .FTEU3 1.074,10 +0,15% 1.045,76

Stoxx banche .SX7P 221,59 -0,05% 221,27

Stoxx oil&gas .SXEP 335,82 +0,15% 330,54

Stoxx tech .SX8P 212,60 -0,36% 184,35 ----------------------------------------------------------------

MILANO, 25 marzo (Reuters) - Apertura in lievissimo rialzo per le borse europee in attesa del via al Consiglio europeo di oggi e domani a Bruxelles.

Il mercato resta concentrato sul tema dei rischi creditizi all‘interno della zona euro e guarda a un possibile intervento concreto dell‘Europa nella crisi debitoria greca, dopo settimane di annunci e divisioni tra i diversi paesi.

Qualche acquisto in borsa, nelle prime battute della giornata, sui titoli petroliferi, con le quotazioni del greggio in ripresa vicino agli 81 dollari.

Attorno alle 9,40 italiane, l‘indice europeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 tratta in rialzo dello 0,15%. Tra i singoli listini, il Ftse 100 londinese .FTSE sale dello 0,01%, il Dax di Francoforte .GDAXI è piatto, mentre il CAC 40 parigino .FCHI guadagna lo 0,06%.

“La questione della Grecia è tutt‘altro che risolta e ora c’è anche il downgrade del Portogallo a ricordarci quanto le economie dei cosiddetti periferici siano vulnerabili” spiega uno strategist da Londra.

Tra i titoli in evidenza:

* SPYKER SPYKR.AS in calo dello 0,8%. L‘AD e maggiore azionista del produttore di auto di lusso (che ha recentemente acquisito il marchio Saab da Gm) ha ridotto i propri diritti di voto sotto il 30%, attraverso una complessa operazione finanziaria, per evitare l‘obbligo di opa sulla società.