BORSE EUROPA - Indici aprono in rialzo, acquisti sui bancari

indici chiusura

alle 9,40 var. 2009 ---------------------------------------------------------------

EuroStoxx50 .STOXX50E 2.910,86 +0,01% 2.966,24

FTSEurofirst300 .FTEU3 1.075,18 +0,26% 1.045,76

Stoxx banche .SX7P 220,69 +0,44% 221,27

Stoxx oil&gas .SXEP 336,04 +0,26% 330,54

Stoxx tech .SX8P 213,14 +0,27% 184,35 ----------------------------------------------------------------

MILANO, 24 marzo (Reuters) - Apertura in rialzo per le borse europee sulla sia del buon andamento di ieri a Wall Street. Per l‘azionario europeo è la seconda seduta consecutiva col segno più, con il settore bancario a guidare oggi il movimento.

Fondamentali per lo sviluppo della seduta saranno ad ogni modo i dati economici americani del primo pomeriggio, in particolare quelli relativi al mercato immobiliare e agli ordinativi di beni durevoli.

Attorno alle 9,30 italiane, l‘indice europeo FTSEurofirst 300 .FTEU3 avanza dello 0,41%. Tra i singoli listini, il Ftse 100 londinese .FTSE sale dello 0,33%, il Dax di Francoforte .GDAXI dello 0,36%, mentre il CAC 40 parigino .FCHI guadagna lo 0,28%.

“Un recupero del 60-70% dai minimi dimostra che c’è molta speranza sul mercato, nonchè la convinzione che il peggio sia alle spelle” commenta Koen de Leus di Kbc Securities. “Ma presto o tardi il mercato vorrà prove concrete di ciò che finora è stata un‘anticipazione, ovvero la ripresa delle‘economia”

Tra i titoli in evidenza:

* DEUTSCHE BOERSE ( DB1Gn.DE

Bank of America Merrill Lynch e Ubs hanno inoltre alzato il prezzo obiettivo sul titolo: rispettivamente a 72 euro, da 67, e a 70 euro, da 58.

* Tra le banche BARCLAYS ( BARC.L SOGN.PA DBKGn.DE

* Tra i settori che guidano il rialzo c’è anche quello minerario e delle materie prime. RIO TINTO ( RIO.L BLT.L AAL.L

* MAN GROUP ( EMG.L

* WOLSELEY WOS.L in calo del 2,26%. Pesa il taglio di giudizio di Ubs a “neutral” da “buy”. Secondo gli analisti di Ubs il programma di riduzione dei costi si è ormai esaurito e nuove misure potrebbero non essere efficaci.

* Q-CELLS QCEG.DE sale del 5,2%. La società produttrice di pannelli solari prevede per il 2010 un fatturato compreso tra 1 e 1,2 miliardi di euro. Secondo un analista “la stima potrebbe dare sostegno al titolo oggi, visto che è un po’ migliore delle previsioni più pessimistiche fatte di recente da alcuni broker”.

* Balzo del 9,4% in apertura per GAMEFLOT GLFT.PA, a seguito della presentazione del conti 2009. Il produttore francese di videogame ha riportato un fatturato in aumento dell‘11% e un profitto netto di 6 milioni, contro il rosso di 1,8 milioni del 2008. La società prevede ulteriore crescita nel 2010.