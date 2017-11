BORSE EUROPA - Indici positivi dopo Fed, bene banche e tech

indici chiusura

MILANO, 17 marzo (Reuters) - Avvio positivo per le borse europee, sulla scia dei mercati asiatici e dell‘annuncio della Federal Reserve sulla volontà di mantenere i tassi vicini allo zero ancora a lungo.

In denaro i comparti ciclici. Particolarmente toniche le banche, sostenute dalla corsa di UNICREDIT ( CRDI.MI

Attorno alle 9,55 italiane, il FTSEurofirst 300 .FTEU3 guadagna lo 0,45%, mentre tra i singoli listini l‘indice Ftse 100 londinese .FTSE avanza dello 0,33%, il Dax di Francoforte .GDAXI dello 0,49% e il CAC 40 parigino .FCHI dello 0,31%.

Tra i titoli in evidenza:

* Banche .SX7P brillanti, spinte dalle indicazioni della Fed sui tassi. Segno più anche per le assicurazioni .SXIP, ma SWISS LIFE SLHN.VX è in calo dopo che la filiale tedesca Awd ha chiuso l‘anno scorso in rosso.

* Auto .SXAP positive, con PORSCHE ( PSHG_p.DE

* In denaro il paniere delle società legate alle materie prime .SXPP, sensibili al ciclo. Stesse motivazioni alla base della tonicità delle costruzioni .SXOP, che vedono SACYR-VALLEHERMOSO SVO.MC correre dopo che Ubs ne ha raccomandato l‘acquisto.

* Bene, nel complesso, le holding e i gruppi diversificati .SXNP, ma la società britannica attiva nei servizi per la sicurezza G4S ( GFS.L

* Comprati i petroliferi .SXEP, con la francese BOURBON ( GPBN.PA COP.N REC.OL

* Nel quadro di un paniere retail .SXRP positivo, brilla la spagnola INDITEX .ITX.MC, a cui fa capo la catena Zara, che ha archiviato l‘anno scorso con risultati oltre le stime e anticipato che il 2010 vedrà vendite in crescita.

* Bene i tecnologici .SX8P, con NOKIA NOK1V.HE che corre dopo che BofA Merrill ne ha incrementato il target price a 14 da 11,5 euro.