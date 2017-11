BORSE EUROPA - Indici in lieve rialzo, trainati da bancari

indici chiusura

alle 09,55 var. 2009 ---------------------------------------------------------------

EuroStoxx50 .STOXX50E 2.901,27 +0,19% 2.966,24

FTSEurofirst300 .FTEU3 1.058,11 +0,20% 1.045,76

Stoxx banche .SX7P 219,21 +0,48% 221,27

Stoxx oil&gas .SXEP 330,06 -0,16% 330,54

Stoxx tech .SX8P 206,02 -0,03% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 12 marzo (Reuters) - I listini europei si muovono in leggero rialzo, con i bancari in rally dopo lo stop delle trattative bipartisan sulla riforma del sistema finanziario Usa.

Gli investitori sono tuttavia cauti in attesa dei dati macroeconomici, che potrebbero dare un‘indicazione più precisa sulla direzione del mercato.

Saranno diffusi nel pomeriggio i dati sulle vendite al dettaglio Usa di febbraio e la stima flash della fiducia dei consumatori Usa.

Alle 09,55 il FTSEurofirst 300 .FTEU3 avanza dello 0,20%, dopo aver archiviato la seduta di ieri in calo. Tra i singoli listini, il Ftse 100 londinese .FTSE è piatto, il Dax di Francoforte .GDAXI guadagna lo 0,21% e il CAC 40 di Parigi .FCHI sale dello 0,11%.

Tra i titoli in evidenza:

* ROCHE ROG.VX perde l‘1,7% dopo aver annunciato che il farmaco antitumorale di punta Avastin non ha raggiunto il suo principale obiettivo in una fase finale di sperimentazione per l‘allungamento della vita di uomini con cancro alla prostata in stadio avanzato .

* La norvegese Yara International ( YAR.OL CF.N

* IBERIA IBLA.MC sale del 3,5%, in attesa dei dati sul traffico aereo che pubblicherà a borsa chiusa.