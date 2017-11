BORSE EUROPA - Girano in positivo grazie a bancari e minerari

indici chiusura

alle 10,00 var. 2009 ---------------------------------------------------------------

EuroStoxx50 .STOXX50E 2.891,81 +0,38% 2.966,24

FTSEurofirst300 .FTEU3 1.054,06 +0,2% 1.045,76

Stoxx banche .SX7P 218,63 +0,49% 221,27

Stoxx oil&gas .SXEP 329,30 +0,21% 330,54

Stoxx tech .SX8P 204,10 +0,05% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 10 marzo (Reuters) - I listini europei hanno annullato le perdite registrate nelle prime battute e ora si muovono in leggero rialzo, complice la svolta positiva dei titoli bancari e minerari.

Pesano ancora sui listini il settore farmaceutico e quello del retail.

Il settore minerario beneficia della crescita sopra le attese delle importazioni ed esportazioni cinesi a febbraio, che alimentano le speranze di una ripresa economica solida.

Alle 10,20 il FTSEurofirst 300 .FTEU3 avanza dello 0,2%. Tra i singoli, il Ftse 100 londinese .FTSE guadagna lo 0,22%, il Dax di Francoforte .GDAXI lo 0,29% e il CAC 40 di Parigi .FCHI lo 0,34%.

Tra i titoli in evidenza:

* In spolvero i minerari, con l‘indice di settore .SXPP in rialzo del 0,8%. In evidenza MONDI ( MNDI.L

* Il gruppo di assicurazioni belga FORTIS FOR.BR sale del 2,5% dopo aver annunciato di essere tornato in utile nel 2009, con profitti a 1,19 miliardi di euro, poco sopra le attese. Il gruppo ha inoltre detto che pagherà un dividendo di 0,8 euro per azione e cambierà il nome in Ageas.

* MUNICH RE ( MUVGn.DE

* Il gruppo biotech tedesco EVOTEC ( EVTG.DE

*