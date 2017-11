BORSE EUROPA - Indici poco mossi, bene auto, cedono farmaceutici

indici chiusura

alle 9,45 var. 2009 ---------------------------------------------------------------

EuroStoxx50 .STOXX50E 2.774,73 +0,07% 2.966,24

FTSEurofirst300 .FTEU3 1.019,44 -0,01% 1.045,76

Stoxx banche .SX7P 205,07 +0,05% 221,27

Stoxx oil&gas .SXEP 317,21 +0,03% 330,54

Stoxx tech .SX8P 195,69 +0,23% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 2 marzo (Reuters) - Le borse europee seguono un andamento incerto nei primi scambi, con cali anche pesanti dei titoli farmaceutici che si oppongono a rialzi nel comparto minerario e in quello tecnologico.

“C’è stata una bella corsa ieri, sarei sorpreso se ci fosse qualcosa di consistente in senso positivo anche oggi”, ha detto Bernard McAlinden, market strategist di Ncb Stockbrokers a Dublino. “I mercati Usa e asiatici sono andati bene nella notte. In generale, le trimestrali sono cadute per il verso giusto. Ma ciò che resta sempre sullo sfondo è il caso della Grecia”.

Ieri l‘Unione europea ha insistito con Atene perché nei prossimi giorni inasprisca i provvedimenti all‘insegna dell‘austerità, in modo da affrontare con maggior decisione una crisi del debito che sta affliggendo da tempo la zona euro, come contropartita per un aiuto dell‘Unione al paese in difficoltà.

Intorno alle 9,45 l‘indice FTSEurofirst 300 .FTEU3 è pressoché invariato a +0,07%. Tra i singoli listini sale dello 0,33% il Ftse 100 londinese .FTSE, il Dax di Francoforte .GDAXI avanza dello 0,15% e il CAC 40 di Parigi .FCHI guadagna lo 0,13%.

Tra i titoli in evidenza:

* Buona giornata per l‘auto, soprattutto francese, con PSA PEUGEOT CITROEN ( PEUP.PA RENA.MI VOWG.DE DAIGn.DE

* A Parigi salgono anche L‘OREAL ( OREP.PA CAPP.PA

* Buona tenuta dei minerari in particolare sulla piazza londinese. Positive ANGLO AMERICAN ( AAL.L RIO.L BLT.L

* Deboli, al contrario, i titoli farmaceutici, a cominciare da INTERCELL TCEL.VI che cede circa sei punti percentuali dopo aver diffuso un outlook pessimistico. Male anche NOVARTIS NOVN.VX a -3%.