BORSE EUROPA-Indici salgono,giù finanziari con Hsbc e Prudential

indici chiusura

alle 15,35 var. 2009 ---------------------------------------------------------------

EuroStoxx50 .STOXX50E 2.755,00 +0,97% 2.966,24

FTSEurofirst300 .FTEU3 1.012,91 +0,54% 1.045,76

Stoxx banche .SX7P 203,62 -1,04% 221,27

Stoxx oil&gas .SXEP 316,21 +1,07% 330,54

Stoxx tech .SX8P 194,21 +0,51% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 1 marzo (Reuters) - Dopo un breve sbandamento intorno a metà seduta le borse europee nel primo pomeriggio viaggiano nuovamente in rialzo, ma i listini sono penalizzati dalle perdite dei finanziari, appesantiti da Hsbc ( HSBA.L PRU.L

“I mercati hanno scelto di interpretare entrambe le notizie come negative e la debolezza del settore finanziario ha un impatto sul mercato azionario”, commenta Jeremy Batstone-Carr di Charles Stanley a Londra.

Una nota positiva arriva dall‘apertura con il segno più di Wall Street.

I minerari mettono a segno consistenti guadagni grazie al rialzo delle quotazioni del rame dopo che un forte terremoto in Cile ha creato disagi nelle forniture. Bene anche i petroliferi aiutati dal prezzo del greggio dopo le minacce dell‘Iran su possibili tagli alle forniture all‘Europa.

Intorno alle 15,35 l‘indice FTSEurofirst 300 .FTEU3 avanza di circa mezzo punto percentuale. Tra i singoli listini sale dello 0,67% il Ftse 100 londinese .FTSE, il Dax di Francoforte .GDAXI avanza dell‘1,45% e il CAC 40 di Parigi .FCHI guadagna l‘1,11%.

Tra i titoli in evidenza:

* La compagnia assicurativa britannica PRUDENTIAL ( PRU.L AIG.N

* In controtendenza rispetto alle controparti europee, le banche greche .FTATBNK balzano di oltre il 4% su segnali di un possibile avvicinamento di un accordo con i governi dell‘Unione europea per allentare la crisi debitoria del paese.

* ACTELION ATLN.VX in ribasso del 14,7%. Uno studio inaspettatamente ha accertato che il farmaco Tracleer - che contribuisce a circa 85% del fatturato del gruppo - non è in grado di ridurre la mortalità dei pazienti affetti da fibrosi polmonari idiopatiche.

* A Francoforte brilla ADIDAS ADSG.DE con un progresso superiore al 4% grazie alla promozione a “hold” da “sell” da parte di Deutsche Bank in vista dei risultati che verranno diffusi mercoledì.