BORSE EUROPA - Indici positivi, Hsbc cede oltre 2% dopo dati

indici chiusura

alle 10,00 var. 2009 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx50 .STOXX50E 2.764,17 +1,31% 2.966,24

FTSEurofirst300 .FTEU3 1.016,53 +0,90% 1.045,76

DJ Stoxx banche .SX7P 206,15 +0,16% 221,27

DJ Stoxx oil&gas .SXEP 316,38 +1,13% 330,54

DJ stoxx tech .SX8P 194,73 +0,78% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 1 marzo (Reuters) - Borse europee in rialzo con i titoli legati alle materie prime in luce, sostenuti dalle quotazioni del rame, mentre gira in negativo Hsbc ( HSBA.L

Intorno alle 10 l‘indice FTSEurofirst 300 .FTEU3 migliora dello 0,91%, mentre tra i singoli listini sale dello 0,79% il Ftse 100 londinese .FTSE, il Dax di Francoforte .GDAXI avanza dell‘1,56% e il CAC 40 di Parigi .FCHI guadagna l‘1,32%.

Il prezzo del rame è in rialzo sulla scia del terremoto in Cile, primo produttore al mondo di rame. Denaro anche su oro e argento. Gli acquisti interessano quindi Antofagasta ( ANTO.L BLT.L FRES.L KAZ.L RIO.L

Tra i titoli in evidenza:

* ACTELION ATLN.VX in ribasso del 13% circa. Uno studio inaspettatamente ha accertato che il farmaco Tracleer - che contribuisce a circa 85% del fatturato del gruppo - non è in grado di ridurre la mortalità dei pazienti affetti da fibrosi polmonari idiopatiche.

* A Francoforte brilla ADIDAS ADSG.DE grazie alla promozione a “hold” da “sell” da parte di Deutsche Bank in vista dei risultati che verranno diffusi mercoledì.