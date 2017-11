BORSE EUROPA - Indici correggono da massimi dopo incertezza WS

indici chiusura

alle 16,25 var. 2009 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx50 .STOXX50E 2.703,50 +0,71% 2.966,24

FTSEurofirst300 .FTEU3 1.001,38 +0,47% 1.045,76

DJ Stoxx banche .SX7P 204,09 +0,40% 221,27

DJ Stoxx oil&gas .SXEP 310,80 +0,22% 330,54

DJ stoxx tech .SX8P 191,82 +0,89% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 26 febbraio (Reuters) - Conservano il segno positivo rientrando però decisamente dai massimi gli indici azionari europei, appesantiti dall‘opaca partenza di Wall Street.

A livello settoriale bene fanno assicurativi, sulla scia del +3% di ALLIANZ ( ALVG.DE

Positiva per la performance dell‘azionario la netta accelerazione del greggio che vede i contratti Usa in rialzo di circa un dollaro in area 79.

Intorno alle 16,20 l‘indice FTSEurofirst 300 .FTEU3 avanza di 0,44%, mentre tra i singoli listini fanno +1,05% l‘Ftse 100 londinese .FTSE, +0,55% il Dax di Francoforte .GDAXI e +0,88% il CAC 40 di Parigi .FCHI.

Tra i titoli in evidenza:

* Si smorza il rimbalzo di TELEFONICA ( TEF.MC

* Cede ancora quasi 3% LLOYDS ( LLOY.L

* Debole VOLKSWAGEN ( VOWG_p.DE

* Avanza di circa 0,6% SANTANDER ( SAN.MC

* Brilla a +6,4% SAINT-GOBAIN ( SGOB.PA

* Tra i bancari molto bene CREDIT AGRICOLE ( CAGR.PA