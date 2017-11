BORSE EUROPA - Indici in ribasso, in controtendenza i minerari

indici chiusura

alle 10,15 var 2009 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx50 .STOXX50E 2.781,89 -0,43% 2.966,24

FTSEurofirst300 .FTEU3 1.022,52 -0,34% 1.045,76

DJ Stoxx banche .SX7P 207,42 -0,19% 221,27

DJ Stoxx oil&gas .SXEP 321,48 +0,02% 330,54

DJ stoxx tech .SX8P 194,10 -0,07% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 22 febbraio (Reuters) - Le borse europee si muovono al ribasso dopo le prime battute intorno alla parità.

I titoli minerari sono in leggero rialzo, dopo un avvio tonico sul rialzo dei prezzi del greggio e dei metalli. I petroliferi sono piatti, mentre gli altri comparti, in particolare i farmaceutici e le auto, sono negativi.

Il petrolio viaggia intorno agli 80 dollari al barile, dopo aver toccato il massimo delle ultime sei settimane. L‘oro è scambiato a 1.121 dollari l‘oncia, dopo la chiusura a 1.117 di venerdì.

“Le borse asiatiche sono toniche e venerdì i listini Usa hanno chiuso in rialzo, dando sostegno all‘Europa. Ma L‘Europa non ha nessun motivo per salire ancora, considerando il buon progresso della scorsa settimana”, spiega Bernard McAlinden, analista di NCB Stockbrokers.

“Ci potrebbe essere qualche miglioramento sulla Grecia. I mercati le hanno dato il beneficio del dubbio sul fatto che raggiungerà gli obiettivi previsti, ma è tutt‘altro che scontato e i mercati sono piuttosto volubili. Non direi che la questione greca è archiviata”, ha aggiunto.

Il settimanale tedesco Der Spiegel ha scritto che i paesi dell‘euro avrebbero messo a punto un piano di aiuti per la Grecia per un ammontare complessivo di 20-25 miliardi.

Alle 10,15 l‘indice FTSEurofirst 300 .FTEU3 cede lo 0,34%. Il FTSE 100 di Londra .FTSE è piatto, il DAX di Francoforte .GDAXI cede lo 0,27% e il CAC 40 di Parigi .FCHI lo 0,3%.

Tra i titoli in evidenza:

* Il comparto minerario è positivo, con l‘indice di settore che guadagna lo 0,2% .SXPP. RIO TINTO ( RIO.L

* ALCATEL-LUCENT ALUA.PA guadagna quasi il 4% dopo che Bofa Merrill Lynch l‘ha inserita nella sua “list of recommended buys”.