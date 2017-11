BORSE EUROPA - Indici in ribasso con banche e materie prime

indici chiusura

alle 9,40 var 2009 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx50 .STOXX50E 2.759,89 -0,66% 2.966,24

FTSEurofirst300 .FTEU3 1.016,02 -0,55% 1.045,76

DJ Stoxx banche .SX7P 204,83 -0,82% 221,27

DJ Stoxx oil&gas .SXEP 321,48 -0,65% 330,54

DJ stoxx tech .SX8P 192,10 -0,64% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 19 febbraio (Reuters) - Apertura in calo per le Borse europee in scia alla chiusura in negativo delle piazze asiatiche. A spingere gli indici verso il basso sono soprattutto i titoli delle banche e del settore materie prime.

Su tutto il mercato azionario pesa la mossa di ieri sera della Ferd, intervenuta per innalzare il repo, il tasso di sconto, allo 0,75% dallo 0,5%. Si tratta della prima misura restrittiva adottata dalla banca centrale americana da oltre un anno.

Al di là della portata in sè limitata dell‘intervento, il mercato lo interpreta come il segnale di chiusura della fase di emergenza di sostegno monetario all‘economia e sposta l‘attenzione verso le ulteriori manovre di stretta che arriveranno nei prossimi mesi.

Alle 9,30 l‘indice FTSEurofirst 300 .FTEU3 cede lo 0,6% a 1.015,63. Il FTSE 100 di Londra .FTSE perde lo 0,26%, il DAX di Francoforte .GDAXI lo 0,57%, il CAC 40 di Parigi .FCHI lo 0,55%.

“I mercati non l‘hanno presa troppo bene e stamattina le Borse europee ne soffriranno tutte le conseguenze” commenta Justin Urquhart Stewart di Seven Investment Management. “La mossa della Fed ha cambiato decisamente la precezione generale sul costo del denaro”.

Tra i titoli in evidenza:

* Sotto pressione il settore bancario. Credit Agricole ( CAGR.PA BARC.L SAN.MC DBKGn.DE

* Pesante anche il comparto minerario, in linea con la flessione dei principali metalli. Per Bhp Billiton ( BLT.L AAL.L ANTO.L RIO.L

Vendite anche sui titoli petroliferi: Total ( TOTF.PA CNE.L

* Bene il titolo NESTLE’ NESN.VX, +1,2% in apertura. Il fatturato del gruppo alimetare svizzero è aumentato del 4,1% nel 2009, ed è previsto un ulteriore rafforzamento, tra 5 e il 6%, quest‘anno. Una crescita che Nestlè definisce più sostenuta della media del settore.