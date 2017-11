BORSE EUROPA - Indici in rialzo dopo incertezza su dato Usa

indici chiusura

LONDRA, 18 febbraio (Reuters) - Dopo un rialzo sollecitato dai risultati societari, l‘azionario europeo aveva virato in territorio negativo sul dato sulla disoccupazione Usa che ha mostrato per la settimana scorsa un inatteso rialzo delle richieste di sussidio, per poi recuperare.

Sulle piazze continuano comunque a dominare le trimestrali. Hanno deluso il mercato i conti della banca francese Societe Generale ( SOGN.PA

Alle 16,10 l‘indice FTSEurofirst 300 .FTEU3 guadagna lo 0,5% a 1.019,95. Il FTSE 100 di Londra .FTSE sale dello 0,80%, il DAX di Francoforte .GDAXI dello 0,63%, il CAC 40 di Parigi .FCHI dello 0,59%.

Tra i titoli in evidenza:

* SOCIETE GENERALE ( SOGN.PA

* DEUTSCHE POSTBANK DPBGn.DE perde il 2,3%. Il 2009 si è chiuso con una perdita pre-tasse di quasi 400 milioni di euro, stima la banca tedesca, secondo cui nei prossimi trimestri ci sarà un aumento degli accantonamenti su prestiti inesigibili.

* In forte calo, -5,9%, il costruttore automobilistico tedesco DAIMLER ( DAIGn.DE

* In calo anche SWISSCOM SCMN.VX, controllamte dell‘italiana Fastweb, che cede il 3,6% dopo aver detto di aspettarsi vendite e utili sotto pressione nel 2010 a causa della maggiore competizione. Il gruppo, controllato al 50% dal governo svizzero, ha anche annunciato i risultati 2009, che hanno mostrato un aumento degli utili nonostante la domanda interna si sia indebolita.

* SWISS RE RUKN.VX sale dell‘1,6%. Per il gruppo assicurativo il 2009 si è chiuso con un ritorno al profitto e un rafforzamento della base patrimoniale, dopo le difficoltà legate alla crisi finanziaria. L‘utile, 506 milioni di franchi svizzeri, è risultato tuttavia inferiore alle attese.

* BAE SYSTEMS ( BAES.L

* Forte calo per TOMTON ( TOM2.AS

* ABB ABBN.VX lievita di circa il 6,5% dopo la presentazione dei conti del quarto trimestre. Il gruppo industriale svizzero ha annunciato la volontà di ridurre i costi di un altro miliardo di dollari.