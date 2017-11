BORSE EUROPA - Indici in lieve flessione dopo conti SocGen

indici chiusura

LONDRA, 18 febbraio (Reuters) - Aperura in leggero ribasso per le Borse europee in una seduta che parte ancora sotto il segno delle trimestrali societarie.

Deludono i conti della banca francese Societe Generale ( SOGN.PA

Alle 9,25 l‘indice FTSEurofirst 300 .FTEU3 cede lo 0,14% a 1.013,56. Il FTSE 100 di Londra .FTSE perde lo 0,21%, il DAX di Francoforte .GDAXI lo 0,22%, il CAC 40 di Parigi .FCHI lo 0,28%.

“Le indicazioni delle trimestrali di oggi sono miste” spiega lo strategist di Ncb Stockbrokers Bernard McAlinden. “Non dimentichiamo che l‘euro resta ai minimi da nove mesi sul dollaro, segno che che tutti i dubbi sulle economie periferiche sono ancora lì”.

Tra i titoli in evidenza:

* SOCIETE GENERALE ( SOGN.PA

* DEUTSCHE POSTBANK DPBGN.DE perde il 2,4%. Il 2009 si è chiuso con una perdita pre-tasse di quasi 400 milioni di euro, stima la banca tedesca, secondo cui nei prossimi trimestri ci sarà un aumento degli accantonamenti su prestiti inesigibili.

* Nel settore bancario Credit Agricole ( CAGR.PA HSBA.L LLOY.L DBKGn.DE

* SWISS RE RUKN.VX sale dello 0,7%. Per il gruppo riassicurativo il 2009 si è chiuso con un ritorno al profitto e un rafforzamento della base patrimoniale, dopo le difficoltà legate alla crisi finanziaria. L‘utile, 506 milioni di franchi svizzeri, è risultato tuttavia inferiore alle attese.

* BAE SYSTEMS ( BAES.L

* ABB ABBN.VX sale di quasi il 4% dopo la presentazione dei conti del quarto trimestre. Il gruppo industriale svizzero ha annunciato la volontà di ridurre i costi di un altro miliardo di dollari.