BORSE EUROPA - Indici accentuano calo dopo dettagli Grecia

indici chiusura

alle 15,50 var 2009 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx50 .STOXX50E 2.663,75 -1,35% 2.966,24

FTSEurofirst300 .FTEU3 982,78 -0,44% 1.045,76

DJ Stoxx banche .SX7P 197,12 -2,16% 221,27

DJ Stoxx oil&gas .SXEP 314,02 +1,05% 330,54

DJ stoxx tech .SX8P 186,00 -1,11% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 11 febbraio (Reuters) - Le borse europee vedono i cali degli indici ampliarsi, con il progressivo emergere dei dettagli sul piano di salvataggio della Grecia da parte dei paesi membri dell‘Unione europea. Le soluzioni proposte, secondo quanto riferito da fonti vicine all‘Unione, sono considerate da alcuni analisti insufficienti a placare definitivamente i timori dei mercati.

Particolarmente negativa appare la performance dei bancari, tra i comparti più brillanti in mattinata. Ma anche settori ciclici come auto e costruzioni perdono terreno in maniera significativa.

Intorno alle 15,50 l‘indice FTSEurofirst 300 .FTEU3 è in calo dello 0,44%, sui singoli mercati il FTSE 100 .FTSE cede lo 0,06%, il DAX .GDAXI l‘1,12% e il CAC 40 .FCHI l‘1,09%.

Tra i singoli titoli:

* Male le banche .SX7P con circa due punti percentuali di ribasso a livello europeo. Cedono oltre tre punti percentuali BARCLAYS <BARC.L, BNP PARIBAS ( BNPP.PA SAN.MC LLOY.L

* Cede quasi il 3% lo stoxx dell‘auto .SXAP, con PSA PEUGEOT CITROEN PSA.PA, VOLKSWAGEN ( VOWG.DE DAIGn.DE RENA.PA

* In caduta verticale ALCATEL-LUCENT ALUA.PA a -13% dopo aver ritoccato al ribasso gli obiettivi 2010 sui margini operativi, dopo aver comunicato una perdita netta di oltre mezzo miliardo di euro per il 2009.

* Il profit-warning sul quarto trimestre 2009 affonda anche AIR FRANCE-KLM ( AIRF.PA

* La continua diatriba sulla gestione del fondo pensioni in rosso di 9 miliardi di sterline a fine 2008, alimentata dal disaccordo con l‘autorità di regolazione in materia, affonda anche BRITISH TELECOM ( BT.L

* Naviga controcorrente il comparto estrattivo .SXPP, grazie ai recenti rincari di materie prime come il rame. Bene minerari come ANTOFAGASTA ( ANTO.L RIO.L