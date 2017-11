Borse Europa viste in rialzo, attesa per vertice Ue

LONDRA, 11 febbraio (Reuters) - Le borse europee sono previste in rialzo per la quarta seduta consecutiva in una giornata che sarà dominata dalle attenzioni del mercato per la riunione straordinaria del Consiglio europeo dalla quale potrebbero arrivare notizie sul piano di sostegno alla Grecia.

La Germania, e possibilmente la Francia, dovrebbero essere i principali protagonisti della messa a punto di un pacchetto di aiuti ma le caratteristche tecniche dell‘intervento non sono ancora chiare. Qulunque sia il tipo di intervento esso richiederà comunque un grosso sforzo di Atene per rimettere le proprie finanze in ordine.

L‘indice delle principali borse europee, FTSEurofirst 300 .FTEU3, è salito ieri dello 0,6%, ma Wal Street ha archiviato la seduta in ribasso.

Secondo gli spreadbetter finanziari il Ftse-100 .FTSE dovrebbe aprire in rialzo fra 32 e 33 punti, o dello 0,6% circa, il Dax tedesco .GDAXI tra 21 e 22 punti (+0,4%), mentre il Cac-40 francese dovrebbe avviare la seduta con un guadagno tra 15 e 17 punti (+0,5%)