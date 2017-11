Borse Europa attese in rialzo su speranze aiuti alla Grecia

LONDRA, 10 febbraio (Reuters) - Le borse europee sono impostate per una partenza in rialzo per la terza seduta consecutiva in scia ai guadagni di Wall Street e dei listini asiatici con i mercati che riacquistano fiducia per le speranze di un pacchetto di aiuti alla Grecia.

Sulla borsa statunitense il Dow Jones ha registrato il maggiore rialzo giornaliero degli ultimi tre mesi, mentre l‘indice Nikkei della borsa di Tokyo ha terminato la seduta con rialzo dello 0,3%.

I governi europei hanno raggiunto un accordo in linea di principio per aiutare la Grecia, secondo una fonte tedesca appartenente alla coalizione al governo e a conoscenza delle trattative.

L‘indice londinese Ftse-100 .FTSE è atteso aprire in rialzo fra 19 e 23 punti, o dello 0,5% circa, il Dax tedesco .GDAXI tra 43 e 45 punti (fino allo 0,8%), mentre il Cac-40 francese dovrebbe avviare la seduta con un guadagno tra 17 e 23 punti (+0,6%), secondo gli spreadbetter finanziari. L‘indice FTSEurofirst 300 .FTEU3 è salito ieri dello 0,2%.