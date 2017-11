BORSE EUROPA - Indici poco mossi, in ribasso il settore bancario

indici chiusura

alle 15,45 var 2009 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx50 .STOXX50E 2.637,36 +0,24% 2.966,24

FTSEurofirst300 .FTEU3 970,55 -0,17% 1.045,76

DJ Stoxx banche .SX7P 191,72 -1,45% 221,27

DJ Stoxx oil&gas .SXEP 306,83 -0,50% 330,54

DJ stoxx tech .SX8P 188,91 -1,13% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 8 febbraio (Reuters) - Le borse europee sono poco mosse, con i guadagni dei titoli difensivi, in particolare farmaceutici e alimentari, neutralizzati dal settore bancario, in ribasso sui timori per la situazione finanziaria di alcuni paesi dell‘eurozona.

“C’è ancora preoccupazione per la zona euro e questo penalizza le banche. Fino a quando questi timori continueranno, fino a quando le questioni di Grecia, Spagna e Portogallo non saranno risolte, allora credo che il rally sarà bloccato”, spiega Nick Serff, analista di City Index.

Durante il week end i ministri europei del G7 hanno cercato di convincere gli altri membri che la situazione è sotto controllo e hanno detto che vigileranno sull‘attuazione del piano di riduzione del debito della Grecia.

Intorno alle 15,45 l‘indice FTSEurofirst 300 .FTEU3 cede lo 0,17%, dopo aver perso la scorsa settimana il 3,9%, il maggior calo settimanale degli ultimi undici mesi.

Sui singoli mercati il FTSE 100 .FTSE lascia sul terreno lo 0,3%, il DAX .GDAXI avanza dello 0,08% e il CAC 40 .FCHI è piatto. L‘indice Ibex della borsa di Madrid .IBEX è in calo dello 0,4%.

Tra i titoli in evidenza:

* Il settore finanziario è tra i peggiori d‘Europa, l‘indice di settore .SX7P è in calo dell‘1,45%, zavorrato dagli istituti greci (l‘indice .FTATBNK cede oltre sei punti percentuali).

* SAP AG ( SAPG.DE