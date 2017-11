BORSE EUROPA - Indici rimbalzano dai minimi, bene petroliferi

indici chiusura

alle 9,45 var 2009 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx50 .STOXX50E 2.664,56 +1,25% 2.966,24

FTSEurofirst300 .FTEU3 979,28 +0,74% 1.045,76

DJ Stoxx banche .SX7P 196,74 +1,13% 221,27

DJ Stoxx oil&gas .SXEP 309,29 +0,31% 330,54

DJ stoxx tech .SX8P 192,52 +0,76% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 8 febbraio (Reuters) - Le borse europee rimbalzano in apertura dai minimi di tre mesi toccati nella precedente seduta grazie alla spinta dei titoli energetici e delle materie prime e al rally dei finanziari.

“E’ un rimbalzo tecnico, ci sono ancora investitori convinti che sia un buon momento per entrare sull‘azionario. Non dobbiamo dimenticare che ci sono tanti investitori che hanno perso il rally”, commenta Koen De Leus, economista a KBC Securities secondo cui il mercato è tuttavia ancora in fase di difficoltà sui timori per la sostenibilità dei deficiti della zona euro.

Nel weekend i ministri delle finanze europei hanno tentato di assicurare le loro controparti nel G7 che la situazione debitoria nella zona euro è sotto controllo e che la Grecia riuscirà a ridurre il deficit.

Intorno alle 9,45 l‘indice FTSEurofirst 300 .FTEU3 sale dello 0,74% dopo tre sedute consecutive di ribassi e dopo aver chiuso la giornata di venerdì con un calo del 2,1%.

Sui singoli mercati il FTSE 100 .FTSE avanza dell‘1%, il DAX .GDAXI dell‘1,2% e il CAC 40 .FCHI dell‘1,4%. Anche l‘indice Ibex della borsa di Madrid .IBEX si accoda al rally e sale dell‘1,4% circa.

Tra i titoli in evidenza: