BORSE EUROPA - Indici peggiorano dopo dati Usa, calo Wall Street

indici chiusura

alle 15,40 var 2009 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx50 .STOXX50E 2.757,61 -1,68% 2.966,24

FTSEurofirst300 .FTEU3 1.006,93 -1,38% 1.045,76

DJ Stoxx banche .SX7P 203,68 -3,24% 221,27

DJ Stoxx oil&gas .SXEP 319,02 -0,97% 330,54

DJ stoxx tech .SX8P 198,02 -0,45% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 4 febbraio (Reuters) - Le borse europee hanno esteso le perdite nel primo pomeriggio dopo l‘inatteso incremento delle richieste di sussidi per la disoccupazione negli Stati Uniti, che ha alimentato i dubbi sulla forza della ripresa economica.

Wall Street ha aperto in calo, con Dow Jones .DJI e Nasdaq .IXIC in ribasso dello 0,7% circa e l‘indice S&P 500 .SPX di quasi l‘1%.

Intanto la Bce ha mantenuto, come previsto, i tassi di interesse invariati, così come la Bank of England.

Intorno alle 15,40 il FTSEurofirst 300 .FTEU3 cede l‘1,4 a 1.006,53 punti. Sui singoli mercati il FTSE 100 .FTSE perde l‘1,2%, il DAX .GDAXI cede l‘1,25% e il CAC 40 .FCHI lascia sul terreno l‘1,33%.

Le nuove richieste di sussidi per la disoccupazione negli Usa sono salite oltre le attese la scorsa settimana a 480.000.

Tra i titoli in evidenza:

* Le banche sono i titoli più colpiti dalle vendite, con BNP Paribas ( BNPP.PA BARC.L RBS.L HSBA.L

Banco Santander ( SAN.MC

* La società di infrastrutture spagnola Ferrovial FER1.MC perde oltre il 10% per via dei timori sul debito e le preoccupazioni legate all‘economia del paese.