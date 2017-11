BORSE EUROPA - Indici in calo, BP delude attese, giù energetici

indici chiusura

alle 9,30 var 2009 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx50 .STOXX50E 2.781,20 -0,43% 2.966,24

FTSEurofirst300 .FTEU3 1.012,84 -0,51% 1.045,76

DJ Stoxx banche .SX7P 210,31 -0,21% 221,27

DJ Stoxx oil&gas .SXEP 316,94 -1,83% 330,54

DJ stoxx tech .SX8P 196,12 -0,19% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 2 febbraio (Reuters) - Dopo una breve apertura in rialzo le borse europee si sono girate in negativo, sulla scia della delusione per i risultati di British Petroleum ( BP.L

In Europa e negli Stati Uniti a catalizzare l‘attenzione sono ancora le trimestrali, mentre dall‘Australia è stata accolta con sorpresa la decisione della banca centrale di non alzare i tassi di interesse anche a causa della stretta monetaria cinese in corso.

Intorno alle 9,30 l‘indice FTSEurofirst 300 .FTEU3 cede lo 0,5%, dopo aver perso a gennaio oltre il 3% a causa delle preoccupazioni su una regolamentazione bancaria più severa e sul deficit della Grecia.

Sui singoli mercati il FTSE 100 .FTSE lascia sul terreno lo 0,71%, il DAX .GDAXI lo 0,44% e il CAC 40 .FCHI lo 0,57%.

Dagli Stati Uniti arriveranno oggi le trimestrali di Dow Chemical DOW.N, United Parcel Service ( UPS.N WHR.N

Tra i titoli in evidenza:

* MUNICH RE ( MUVGn.DE

* Ha invece deluso la major del petrolio BP ( BP.L

* Nel prossimo Cda del 24 febbraio FRANCE TELECOM FTE.PA proporrà la separazione delle cariche di presidente e direttore generale, aprendo la strada alla nomina di Stéphane Richard come direttore generale a partire dal primo marzo. Il titolo guadagna circa lo 0,5%.