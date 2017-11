BORSE EUROPA - Indici passano in positivo con Usa, bene banche

indici chiusura

alle 15,50 var % 2009 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx50 .STOXX50E 2.786,08 +0,33% 2.966,24

FTSEurofirst300 .FTEU3 1.014,03 +0,21% 1.045,76

DJ Stoxx banche .SX7P 209,45 +0,77% 221,27

DJ Stoxx oil&gas .SXEP 321,93 +0,06% 330,54

DJ stoxx tech .SX8P 195,84 +0,57% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 1 febbraio (Reuters) - I listini azionari europei annullano le precedenti perdite e passano in territorio positivo in concomitanza con l‘avvio in rialzo di Wall Street.

A trainare il rimbalzo sono principalmente i bancari che controbilanciano la debolezza in alcuni titoli difensivi del settore alimentare.

Aiuta anche il recupero dei petroliferi sulla scia dei risultati in calo ma migliori delle attese dell‘americana Exxon Mobil ( XOM.N

Il settore petrolifero aveva sofferto in mattinata sui timori per la domanda cinese. Il settore manifatturiero della Cina è infatti cresciuto ancora a gennaio, dando ulteriore prova della buona salute dell‘economia ma le ultime mosse di Pechino per frenare la rapida crescita e contenere le pressioni inflazionistiche hanno suscitato il timore che tali misure potrebbe impedire l‘ancora debole ripresa economica mondiale e contenere la domanda cinese di energia e materie prime.

Intorno alle 15,50 l‘indice FTSEurofirst 300 .FTEU3 è rialzo dello 0,2% dopo avere archiviato il mese di gennaio con il peggior calo da febbraio 2009 per via dei crescenti timori legati al debito della Grecia e alla prospettiva di una più severa regolamentazione del sistema bancario.

Sui singoli mercati il FTSE 100 .FTSE avanza dello 0,68%, il DAX .GDAXI sale dello 0,51% e il CAC 40 .FCHI dello 0,38%.

Tra i titoli in evidenza:

* La compagnia aerea irlandese RYANAIR RYA.IR guadagna oltre il 6% sulla scorta della revisione al rialzo delle stime di utile per l‘anno in corso dopo avere annunciato risultati del terzo trimestre, chiuso con una perdita netta inferiore alle attese.

* BRITISH AIRWAYS BAY.L sale di oltre il 3% in attesa della trimestrale di venerdì mentre Goldman Sachs in uno studio si dice ottimista sul via libera a breve della commissione Ue al piano di fusione con Iberia IBLA.MC.