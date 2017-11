BORSE EUROPA - In calo ma sopra minimi d'avvio, giù Vivendi

indici chiusura

LONDRA, 1 febbraio (Reuters) - Borse europee in lieve calo a inizio seduta, in recupero dai minimi d‘apertura.

Intorno alle 10,30 l‘indice FTSEurofirst 300 .FTEU3 cede lo 0,3%; a gennaio l‘indice ha registrato il peggior calo da febbraio 2009 per via dei crescenti timori legati al debito della Grecia e alla prospettiva di una più severa regolamentazione del sistema bancario.

Sui singoli mercati il FTSE 100 .FTSE avanza dello 0,25%, il DAX .GDAXI sale dello 0,2% e il CAC 40 .FCHI scende dello 0,05%.

“Il mercato continua a essere preoccupato oper le cose che sono successe nelle ultime settimane”, dice Bernard McAlinden, gestore di NCB Stockbrokers. “C’è apprensione per la possibilità di una stretta (in Cina) e per i problemi delle economie periferiche della zona euro”.

Sul fronte macro, il settore manifatturiero cinese è cresciuto ancora a gennaio, dando ulteriore prova della buona salute dell‘economia del gigante asiatico.

Tra i titoli in evidenza:

Sotto pressione i titoli minerari sulla scia del calo dei prezzi dei metalli.

Partite in deciso calo, le banche stanno lentamente recuperando posizioni. Spicca per contro il ribasso di UBS UBSN.VX (-1,4% dopo aver perso più del 2%), dopo che il ministro della Giustizia svizzero ha lanciato l'allarme sulle possibili conseguenze di un mancato accordo con il fisco Usa.

Rialzo di oltre il 5% per la compagnia aerea irlandese Ryanair

Perde il 3% Vivendi

Questa vicenda “limita inoltre lo spazio finanziario del gruppo in possibili operazioni in un momento in cui la crescita esterna è centrale nella sua strategia”, prosegue la nota CM-CIC.

Sale di oltre il 2% Rolls-Royce