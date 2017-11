BORSE EUROPA - Indici negativi scia Usa, vendite su banche

indici chiusura

alle 9,45 var % 2009 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx50 .STOXX50E 2.782,02 -1,62% 2.966,24

FTSEurofirst300 .FTEU3 1.009,77 -1,32% 1.045,76

DJ Stoxx banche .SX7P 206,98 -2,32% 221,27

DJ Stoxx oil&gas .SXEP 323,62 -1,26% 330,54

DJ stoxx tech .SX8P 186,28 -1,13% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 27 gennaio (Reuters) - Apertura in calo per le borse europee in una seduta dominata dalle attese per trimestrali, Federal Reserve e per l‘intervento del presidente degli Stati Uniti Barack Obama.

Le piazze europee seguono Wall Street ieri negativa, in attesa di sviluppi sul fronte regolatorio, che hanno compensato buoni utili e i dati positivi sulla fiducia dei consumatori.

Attorno alle 9,45 l‘indice FTSEurofirst 300 .FTEU3 cede l‘1,6%. Sui singoli mercati nazionali FTSE 100 .FTSE londinese perde e DAX tedesco .GDAXI perdono l‘1,3%. Il CAC 40 francese .FCHI lascia sul terreno l‘1,6%.

La Fed, dopo la chiusura del mercato europeo, dovrebbe annunciare la decisione di mantenere i tassi invariati.

“Ci sono timori che la Fed elimini gradualmente le misure quantitative di allentamento del mercato monetario”, dice Bernard McAlinden, strategist di NCB Stockbrokers. “Ci sono anche timori sul piano Obama per le banche e la crescita cinese. Siamo in una fase di correzione. Le prospettive oggi sono per un trading laterale”.

Sul fronte americano occhi puntati oggi sui risultati trimestrali di BOEING ( BA.N CAT.N UTX.N CVX.N

Tra i titoli in evidenza:

* La seconda maggiore banca spagnola BBVA ( BBVA.MC

Altri primari istituti hanno segno negativo, con ribassi tra 2,1 e 3,9%: BNP Paribas ( BNPP.PA SAN.MC BARC.L DBKGn.DE

* NOKIA NOK1V.HE perde oltre l‘1%. Il concorrente LG Electronics Inc ha detto che le vendite dovrebbero migliorare nel primo trimestre, perchè la ripresa aumenterà la spesa in prodotti elettronici.

* TULLOW OIL ( TLW.L