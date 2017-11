BORSE EUROPA-Indici in parziale recupero, ancora giù commodities

indici chiusura

alle 15,50 var % 2009 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx50 .STOXX50E 2.803,17 -0,15% 2.966,24

FTSEurofirst300 .FTEU3 1.016,48 -0,21% 1.045,76

DJ Stoxx banche .SX7P 210,12 -0,86% 221,27

DJ Stoxx oil&gas .SXEP 324,90 -0,45% 330,54

DJ stoxx tech .SX8P 187,39 +0,15% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 26 gennaio (Reuters) - Le piazze dell‘azionario nel Vecchio Continente recuperano parte delle perdite della mattinata, pur restando complessivamente deboli.

La conferma della nuova linea di Pechino sulla politica del credito, sottolineata dall‘entrata in vigore della disposizione sulle riserve bancarie obbligatorie per alcuni istituti di credito, è il tema dominante di una giornata che si avvia a concludersi come la quinta consecutiva di segno negativo.

Continuano a cedere terreno le banche, sotto tiro sia in Cina che negli Stati Uniti, dopo le proposte del presidente Obama di una tassa per il recupero dei soldi spesi nel salvataggio e di provvedimenti che tornino alla separazione tra attività retail e di investment banking.

Ma le perdite più ingenti, legate al timore che la ripresa in Cina sia rallentata dalla stretta sul credito, sono quelle registrate dai titoli legati alle materie prime, di cui l‘Impero di mezzo è uno dei principali mercati a livello mondiale.

Intorno alle 15,50 l‘indice FTSEurofirst 300 .FTEU3 cede lo 0,21%. Sui singoli mercati nazionali il FTSE 100 .FTSE londinese è in calo dello 0,26%, il DAX tedesco .GDAXI passa cautamente in positivo a +0,11% e il CAC 40 francese .FCHI limita i danni a -0,20%.

Tra i titoli in evidenza:

* Male i bancari, con lo stoxx .SX7P a -1%. Perdono soprattutto le banche greche, affondate dal rischio sui conti pubblici del paese: BANK OF PIRAEUS ( BOPr.AT ACBr.AT NBGr.AT

Cedono però anche diverse big del continente, con LLOYDS BANK ( LLOY.L DBKGn.DE CAGR.PA

* I dubbi sulla domanda cinese provocano un calo ancora più marcato per i titoli legati alle materie prime, come minerari e siderurgici, con l‘indice europeo .SXPP a -2%. Cadono RIO TINTO ( RIO.L

* In controtendenza i farmaceutici .SXDP, in lieve rialzo con NOVARTIS NOVN.VX che guida la carica a +1,8% dopo la nomina di Joe Jimenez a nuovo Ceo. Rialzi anche per GLAXOSMITHKLINE ( GSK.L SASY.PA MRCG.DE

* Allunga il passo SIEMENS ( SIEGn.DE

* In denaro i tecnologici in generale, con rialzi superiori al +1% per LOGITECH LOGN.VX, STM ( STM.PA ASML.AS