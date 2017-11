BORSE EUROPA - Indici in ribasso con banche e commodity

indici chiusura

alle 9,55 var % 2009 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx50 .STOXX50E 2.784,50 -0,81% 2.966,24

FTSEurofirst300 .FTEU3 1.011,96 -0,66% 1.045,76

DJ Stoxx banche .SX7P 209,49 -1,16% 221,27

DJ Stoxx oil&gas .SXEP 324,77 -0,49% 330,54

DJ stoxx tech .SX8P 186,55 -0,30% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 26 gennaio (Reuters) - Borse europee in ribasso per la quinta seduta consecutiva, sulla scia di quanto accaduto sulle piazze dell‘area Asia-Pacifico, dopo che in Cina è diventata effettiva una disposizione sulle riserve bancarie obbligatorie, un‘ulteriore mossa per tenere sotto controllo la crescita del credito.

“Nel momento in cui la Cina ha messo in pratica i suoi propositi con le banche.....questo in generale viene visto come elemento di preoccupazione”, osserva Justin Urquhart Stewart, direttore di Seven Investment Management.

In sofferenza le banche europee, come Banco Santander ( SAN.MC HSBA.L CRDI.MI BNPP.PA

Sotto pressione anche le commodity, penalizzate dalla flessione dei prezzi di petrolio CLc1 e metalli su timori di un raffreddamento della domanda globale. Lettera su BG Group BG.L, BP ( BP.L TOTF.PA AAL.L ANTO.L RIO.L

Attorno alle 9,45 l‘indice FTSEurofirst 300 .FTEU3 cede lo 0,45%. Sui singoli mercati nazionali il FTSE 100 .FTSE londinese perde lo 0,62%, il DAX tedesco .GDAXI e il CAC 40 francese .FCHI entrambi lo 0,58%.

Tra i titoli in evidenza:

* Il conglomerato dell‘ingegneria tedesco SIEMENS ( SIEGn.DE

* Gira in positivo PSA PEUGEOT CITROEN ( PEUP.PA 7211.T

* Denaro anche su NOVARTIS NOVN.VX dopo i risultati nel quarto trimestre e l‘annuncio della nomina del nuovo AD.