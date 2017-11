BORSE EUROPA - Indici in cauto rialzo, restano indietro banche

indici chiusura

alle 16,20 var % 2009 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx50 .STOXX50E 2.926,68 +0,41% 2.966,24

FTSEurofirst300 .FTEU3 1.054,50 +0,19% 1.045,76

DJ Stoxx banche .SX7P 221,18 -0,54% 221,27

DJ Stoxx oil&gas .SXEP 340,81 +0,43% 330,54

DJ stoxx tech .SX8P 193,67 +0,91% 184,35 ----------------------------------------------------------------

LONDRA, 21 gennaio (Reuters) - Le borse europee proseguono in cauto rialzo, strette fra la buona trimestrale di Goldman Sachs ( GS.N

“I numeri sono stati accolti bene. Goldman è una storia grossa nel settore finanziario e per il mercato in generale”, dice Peter Cardillo, chief market economist di Avalon Partners a New York.

L‘andamento sulle piazze europee rimane comunque oscillante, non essendosi ancora dissipati i timori innescati dall‘atteggiamento prudente delle autorità monetarie cinesi sul credito. Giova comunque all‘umore degli investitori il fatto che l‘economia cinese abbia messo a segno una crescita solida nell‘ultimo trimestre del 2009.

Dopo aver toccato durante la mattinata il valore più basso dal 4 gennaio a 1.048,41, l‘indice FTSEurofirst 300 .FTEU3 sale intorno alle 16,20 dello 0,19% a 1.054,50. Il FTSE 100 .FTSE londinese è incerto a -0,12%, il DAX .GDAXI tedesco sale dello 0,3% come il CAC parigino .FCHI.

Tra i titoli in evidenza:

* Bene i farmaceutici, con l‘indice di riferimento .SXDP che sale dello 0,7% trascinato da titoli come NOVARTIS NOVN.VX e ASTRAZENECA, entrambe a +1,6% dopo aver incassato l‘incremento di target price da parte di Morgan Stanley. Novartis in particolare viene accreditata di un buon vantaggio sulla rivale Merck (-1,3%) nel trattamento per via orale della sclerosi a placche, avendo depositato richieste di registrazione in Europa e negli Usa.

* Tonico anche l‘alimentare, dove registrano rialzi consistenti DANONE ( DANO.PA ULVR.L PERP.PA

* Sale dello 0,7% l‘energia .SXEP, dove è in evidenza TOTAL ( TOTF.PA

* Non partecipano ai rialzi le banche, il cui indice europeo .SX7P cede lo 0,4%. Pesanti le inglesi, dopo un‘analisi che solleva preoccupazione circa le conseguenze dei cambiamenti nella regolamentazione della finanza sulla City. Perde il 3% BARCLAYS ( BARC.L LLOY.L RBS.L STAN.L HSBA.L