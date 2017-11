BORSE EUROPA - Indici negativi con bancari,cautela per risultati

indici chiusura

alle 9,40 var % 2009 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx50 .STOXX50E 2.939,86 -0,64% 2.966,24

FTSEurofirst300 .FTEU3 1.055,09 -0,51% 1.045,76

DJ Stoxx banche .SX7P 224,40 -1,03% 221,27

DJ Stoxx oil&gas .SXEP 340,31 -0,42% 330,54

DJ stoxx tech .SX8P 191,21 -0,51% 184,35 ----------------------------------------------------------------

PARIGI, 19 gennaio (Reuters) - Le borse europee inaugurano la giornata in terreno negativo come da attese, appesantite dai bancari. In controtendenza la britannica Cadbury.

“Con i mercati Usa aperti (dopo la festività di ieri) e il dato Cpi (britannico) atteso più tardi, potremmo assistere a una seduta volatile” sui mercati europei, osserva Owen Ireland, analista di ODL Securities.

Intorno alle 9,40 l‘indice FTSEurofirst 300 .FTEU3 cede lo 0,5%, il FTSE 100 .FTSE londinese perde lo 0,55%, il DAX .GDAXI lo 0,58%, il CAC 40 .FCHI è in calo dello 0,62%.

Tra i titoli in evidenza:

* CADBURY CBRY.L balza di otre il 3% dopo che Kraft KFT.N ha annunciato che sta finalizzando i termini dell‘offerta sul gruppo dolciario britannico per circa 11,7 miliardi di sterline.

* A Parigi ALSTOM ( ALSO.PA

* Il gruppo editoriale britannico PEARSON ( PSON.L