BORSE EUROPA -Indici in rialzo in avvio con banche e tecnologici

LONDRA, 15 gennaio (Reuters) - Borse europee in rialzo a inizio seduta sulla scia dei risultati superiori alle attese di Intel ( INTC.O

Intorno alle 10, FTSEurofirst 300 .FTEU3 sale dello 0,7% dopo due sedute positive alle spalle. Sui singoli mercati, il DAX tedesco .GDAXI avanza dello 0,47%, a Parigi il CAC 40 .FCHI dello 0,49%, a Londra il FTSE 100 .FTSE sale dello 0,22%.

Acquisti in particolare sulle banche e sui titoli tecnologici.

Il gigante Usa dei semiconduttori, che ha diffuso la trimestrale ieri dopo la chiusura del mercato, ha battuto le attese di Wall Street e ha previsto margini in decisa crescita grazie all‘incremento dei prezzi e a una solida domanda, rafforzando le attese di una decisa ripresa del settore.

“Intel è un po’ una bandiera. I suoi risultati sono significativi non solo per la società”, dice Bernard McAlinden, gestore di NCB Stockbrokers. “Sarei sorpreso se la stagione delle trimestrali non fosse motivo di supporto per il mercato”.

Wall Street ha chiuso in rialzo ieri nonostante i dati deludenti sulle vendite al dettaglio. Oggi c’è grande attesa per la trimestrale di JPMorgan ( JPM.N

Tra i titoli in evidenza:

* Positivi i titoli tecnologici sulla scia dei conti di Intel, che - secondo Hannu Rauhala, analista di Pohjola Bank a Helsinki - hanno portato a “un cambiamento del sentiment”, creando un clima più positivo per il settore. L‘indice DJ STOXX .SX8P sale dello 0,43%, con STM ( STM.PA IFXGn.DE

A Francoforte Intel ( INTC.F

* In rialzo le banche tra cui spiccano Credit Agricole ( CAGR.PA DBKGn.DE RBS.L

