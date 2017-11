BORSE EUROPA - Indici deboli,bene Tesco,giù titoli materie prime

indici chiusura

alle 9,40 var% 2008 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 3.007,05 -0,11 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 1.061,89 -0,18 831,97

DJ Stoxx banche .SX7P 232,30 -0,41 149,51

DJ Stoxx oil&gas .SXEP 342,09 -0,69 264,50

DJ Stoxx tech .SX8P 190,40 -0,23 152,86 ---------------------------------------------------------------

LONDRA, 12 gennaio (Reuters) - Le borse europee appaiono deboli nella prima mezz‘ora di contrattazioni, nonostante risultati migliori delle attese di alcune società, come la britannica Tesco.

Denaro sui titoli della grande distribuzione e alimentari, mentre tra i peggiori troviamo i titoli legati alle materie prime penalizzati dal greggio debole CLc1 e da prezzi dei metalli in calo. Sul comparto pesano anche i risultati deludenti del gigante Usa dell‘alluminio Alcoa.

Intorno alle 9,30, il FTSEurofirst 300 .FTEU3 cede lo 0,11%. Sui singoli mercati, il Ftse 100 .FTSE londinese perde lo 0,05%, il Cac-40 francese .FCHI è in calo dello 0,12% e il Dax tedesco .GDAXI dello 0,19%.

Tra i titoli in evidenza:

* Il calo a Francoforte di ALCOA AA.F ( AA.N

* METRO MEOG.DE a Francoforte balza di quasi il 2%. La catena di grande distribuzione ha riportato vendite nel quarto trimestre in calo del 3,4% a 19,4 miliardi di euro, al di sotto delle attese degli analisti. La società prevede un 2010 impegnativo a livello di condizioni macroeconomiche ma non esclude opportunità per i marchi più forti.

* Denaro su TESCO ( TSCO.L

* I risultati muovono anche il britannico DEBENHAMS ( DEB.L