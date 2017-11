BORSE EUROPA -Indici azzerano guadagni dopo dati occupazione Usa

indici chiusura

alle 15,10 var% 2008 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 3.000,89 -0,21 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 1.060,72 +0,05 831,97

DJ Stoxx banche .SX7P 233,64 +0,66 149,51

DJ Stoxx oil&gas .SXEP 339,28 -0,44 264,50

DJ Stoxx tech .SX8P 191,89 -0,42 152,86 ---------------------------------------------------------------

LONDRA, 8 gennaio (Reuters) - Le borse europee annullano i rialzi nel primo pomeriggio dopo i dati Usa che hanno mostrato un‘inattesa perdita di 85.000 posti di lavoro a dicembre, raffreddando così l‘ottimismo sulla ripresa del mercato del lavoro.

Intorno alle 15,10 il FTSEurofirst 300 .FTEU3 è sostanzialmente piatto. In mattinata il benchmark aveva toccato i massimi degli ultimi 15 mesi.

Sui singoli mercati, il Ftse 100 .FTSE londinese scende dello 0,38%, il Cac-40 francese .FCHI dello 0,11% e il Dax tedesco .GDAXI dello 0,5%.

A livello settoriale cedono terreno gli energetici sulla scia della flessione dei prezzi del greggio.

Tra i titoli in evidenza:

* METRO MEOG.DE è in calo di oltre l‘1% dopo il downgrade a “neutral” da “overweight” di JPMorgan, preoccupato per la flessione delle vendite nell‘Europa dell‘est. Il broker teme si ripeta quanto successo allla connazionale RAKTIKER PRAG.DE, oggi in ribasso del 4,5%, che ieri ha annunciato una flessione dei ricavi a causa delle performance negative delle unità dell‘Europa orientale.

* Un downgrade, queta volta da parte di Ing, è anche alla base del calo del 2% circa accusato da TELEFONICA ( TEF.MC