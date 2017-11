Borse europee viste in rialzo, attesa per dato occupazione Usa

PARIGI 8 gennaio (Reuters) - I listini europei sono visti aprire in rialzo dopo le perdite di ieri, sulla scia dei guadagni delle borse asiatiche. Gli investitori attendono i dati sull‘occupazione Usa a dicembre, visti come indicatore dello stato dell‘economia americana.

Gli spreadbetter si aspettano che a Londra il FTSE 100 .FTSE apra in rialzo di 17-18 punti, che il DAX tedesco .GDAXI salga di 21-23 punti e che il francese CAC-40 .FCHI avanzi di 13-14 punti.

Si prevede che i dati sull‘occupazione, che il governo Usa renderà noti alle 14,30 italiane, per la prima volta in due anni non registreranno un calo. Un sondaggio di Reuters, condotto tra 84 economisti, stima che a dicembre il dato sull‘occupazione sarà piatto, dopo essere sceso di 11.000 unità a novembre.