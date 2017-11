BORSE EUROPA - Indici in calo, pesano bancari e auto

indici chiusura

alle 10,20 var% 2008 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.990,07 -0,65 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 1.054,87 -0,58 831,97

DJ Stoxx banche .SX7P 229,03 -0,62 149,51

DJ Stoxx oil&gas .SXEP 338,07 -0,14 264,50

DJ Stoxx tech .SX8P 189,35 -0,78 152,86 ---------------------------------------------------------------

LONDRA, 7 gennaio (Reuters) - Le borse europee sono in ribasso nelle prime battute, dopo aver chiuso ieri sui massimi degli ultimi 15 mesi.

Sono soprattutto le case automobilistiche e le banche a pesare sugli indici, con gli investitori in attesa della decisione della Gran Bretagna sui tassi di interesse. In controtendenza i titoli petroliferi, in leggero rialzo.

Il FTSEurofirst 300 .FTEU3 cede lo 0,65%, a 2.990 punti. Sui singoli mercati, il Ftse 100 .FTSE londinese perde lo 0,27%, il Cac-40 francese .FCHI lo 0,5% e il Dax tedesco .GDAXI lo 0,82%.

La Banca d‘Inghilterra annuncerà alle 13 italiane la propria decisione. Si attende il mantenimento dei tassi all‘attuale livello dello 0,5% e del programma di quantitative easing a 200 miliardi di sterline.

Gli investitori attendono inoltre i dati sull‘occupazione Usa che saranno pubblicati venerdì.

Tra i titoli in evidenza:

* La catena di supermercati Sainsbury ( SBRY.L

* Il produttore di chip Infineon ( IFXGn.DE

* Il secondo maggior produttore di rame in Europa, il polacco KGHM KGHM.WA perde oltre il 3%. Il Tesoro polacco starebbe cercando di vendere la propria quota del 10%, per un valore di circa 735 milioni di euro, secondo quanto riferito da due fonti a Reuters. Il minstro del Tesoro non ha voluto commentare.

* Wolseley WOS.L avanza del 2,4%, sostenuto dal rialzo del rating di Ubs a “buy” da “neutral”, sulla base di risultati del primo trimestre in linea con le attese, che non dovrebbero variare nel secondo.

* Praktiker PRAG.DE perde oltre il 6% dopo la pubblicazione dei risultati trimestrali, che hanno mostrato un calo delle vendite nel 2009 del 6,2% e del 10,3% nel quarto trimestre.

* Metro Ag MEOG.DE è in ribasso del 3% sulle voci di mercato che il gruppo potrebbe deludere le attese degli analisti sui profitti.

* Il settore auto è tra i peggiori, con l‘indice del comparto SXAP in calo dell‘1,17%. Male anche le telecomunicazioni, che perdono l‘1%.