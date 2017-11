Borse europee viste aprire in ribasso, attesa per dati su lavoro

PARIGI, 6 gennaio (Reuters) - I listini europei sono attesi aprire leggermente in ribasso, con gli investitori cauti in attesa dei dati Adp sugli occupati Usa a dicembre, che possono dare un‘indicazione sui più importanti dati sull‘occupazione non agricola che il governo renderà noti a fine settimana.

I titoli minerari potrebbero trovare sostegno nei prezzi crescenti dei metalli, con il rame salito di quasi l‘1% e l‘alluminio che ha messo a segno un +5%.

Gli spreadbetter si aspettano che a Londra il FTSE 100 .FTSE ceda da 1 a 3 punti in avvio, che il DAX tedesco .GDAXI scenda di 1-2 punti e che il francese CAC-40 .FCHI apra in ribasso di 1-3 punti.

Ieri il FTSEurofirst 300 .FTEU3 ha chiuso quasi piatto. Le perdite registrate dai farmaceutici, trascinati al ribasso dalle preoccupazioni sull‘andamento delle vendite dei vaccini dopo che la Francia ha cancellato un ordine, è stato controbilanciato dalla buona performance dei bancari.