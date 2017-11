BORSE EUROPA - Indici poco mossi, bene banche, giù farmaceutici

indici chiusura

alle 15,55 var% 2008 ---------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 3.013,44 -0,14 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 1.059,51 -0,12 831,97

DJ Stoxx banche .SX7P 229,59 +1,24 149,51

DJ Stoxx oil&gas .SXEP 338,55 +0,31 264,50

DJ Stoxx tech .SX8P 188,77 +0,15 152,86 ---------------------------------------------------------------

LONDRA, 5 gennaio (Reuters) - Le borse europee nel primo pomeriggio viaggiano intorno alla parità, senza trovare ispirazione nell‘avvio fiacco di Wall Street.

Le banche sostengono i listini, con Barclays ( BARC.L

Intorno alle 15,55 il FTSEurofirst 300 .FTEU3 scende dello 0,12%. Sui singoli mercati, il Ftse 100 .FTSE londinese sale dello 0,18%, il Cac-40 francese .FCHI segna un frazionale -0,05% e il Dax tedesco .GDAXI cede lo 0,27%.

Tra i titoli in evidenza:

* Sui farmaceutici (-1,67% lo Stoxx di settore .SXDP) pesa la notizia che la Francia ha cancellato 50 milioni di dosi del vaccino per l‘influenza H1N1 che aveva ordinato per combattere il virus. La Francia aveva ordinato i vaccini da Sanofi-Pasteur, controllata di SANOFI-AVENTIS ( SASY.PA GSK.L BAX.N

* In lettera anche CADBURY CBRY.L, in calo del 3,6%. Anche se Kraft Foods KFT.N ha detto di aver migliorato la parte in contanti dell‘offerta ostile da 10 miliardi di sterline, NESTLE NESN.VX ha fatto sapere di non aver intenzione di fare un‘offerta per il gruppo britannico, lasciando il colosso americano ampiamente in pole position.