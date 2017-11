Borse europee viste aprire miste, attesa per dati americani

PARIGI, 4 gennaio (Reuters) - I listini europei sono attesi aprire senza una direzione precisa nel primo giorno di scambi del nuovo anno, con gli investitori in attesa dei dati macroeconomici statunitensi sulle spese per le costruzioni e sull‘Ism manifatturiero per avere un‘indicazione sulle prospettive dell‘economia americana.

Gli spreadbetter si aspettano che a Londra il FTSE 100 .FTSE ceda dai 21 ai 24 punti in avvio, che il DAX tedesco .GDAXI apra in rialzo di 7 punti e che il francese CAC-40 .FCHI scenda di 8-9 punti.

I titoli energetici potrebbero trovare sostegno nei prezzi crescenti del petrolio, con il greggio Usa in rialzo di 72 centesimi a 80,08 dollari al barile, spinto verso l‘alto anche dalla notizia che la Russia ha sospeso i rifornimenti di greggio alle raffinerie bielorusse.

Il FTSEurofirst 300 .FTEU3 è avanzato del 25% nel 2009, guidato soprattutto dal recupero dei titoli minerari e da quelli ciclici.