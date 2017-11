Borse Europa previste miste dopo rally natalizio

PARIGI, 29 dicembre (Reuters) - Prevista un‘apertura mista per le Borse europee questa mattina. Gli investitori sembrano orientati a prendersi una pausa dopo la redditizia corsa degli indici iniziata a metà dicembre, e in attesa dei dati sulla fiducia dei consumatori americani che verranno resi noti nel pomeriggio.

Qualche eccezione potrebbe giungere dalla Borsa britannica, ieri chiusa per festività: possibile un movimento al rialzo per recuperare i guadagni messi a segno nella prima seduta settimanale dalle altre piazze europee e da Wall Street.

Gli spread better finanziari quotano un‘apertura in rialzo per l‘indice FTSE 100 .FTSE di Londra tra i 18 e i 21 punti.

Per il DAX tedesco .GDAXI viene quotata un‘apertura compresa tra 12 punti di ribasso e 1 di rialzo.

Per il CAC 40 parigino .FCHI l‘apertura dovrebbe essere compresa in una forchetta di 1 punto di rialzo e 1 di ribasso.