BORSE EUROPA - Interrompono discesa,in evidenza finanziari, oil

indici chiusura

alle 10,20 var% 2008 ----------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.886,12 +0,52 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 1.018,15 +0,49 831,97

DJ Stoxx banche .SX7P 216,64 +0,86 149,51

DJ Stoxx oil&gas .SXEP 320,42 +0,95 264,50

DJ Stoxx tech .SX8P 180,44 +0,31 152,86 ---------------------------------------------------------------

LONDRA, 21 dicembre (Reuters) - Le borse del Vecchio Continente si attestano in moderato rialzo stamani in un mercato poco attivo a quattro giorni dal Natale. L‘allentarsi dei timori per l‘irrigidimento delle regole bancarie sostiene gli istituti di credito. Ben comprati anche i petroliferi dopo che il greggio CLc1 è salito di un punto percentuale venerdì.

Intorno alle 10,15 il benchmark FTSEurofirst 300 .FTEU3 avanza dello 0,55% dopo aver lasciato sul terreno mezzo punto percentuale venerdì. Sulle singole piazze Londra .FTSE sale dello 0,6%, Francoforte .GDAXI dello 0,6% e Parigi .FCHI dello 0,6%.

Tra i titoli in evidenza oggi:

* LONDON STOCK EXCHANGE ( LSE.L

* Punita dalle vendite nelle prime battute, EUROTUNNEL ( GETP.PA

* Prime battute pesanti per le emittenti spagnole PRISA ( PRS.MC TL5.MC MS.MI

* Boom di acquisti per SPYKER CARS SPYKR.AS (+25% circa) dopo che il produttore di auto di lusso ha presentato una nuova offerta per Saab.

* Movimenti sulle diverse tipologie di azioni VOLKSWAGEN: le ordinarie ( VOWG.DE VOWG_p.DE

* Balza la pay-TV portoghese ZON MULTIMEDIA ZON.LS fino ad un massimo di 4,55 euro: una società che fa capo alla figlia del presidente dell‘Angola ha rilevato il 10% a 5,3 euro per azione.

* Tra le capitalizzazioni più piccole, brilla la francese SAFRAN ( SAF.PA GE.N

* Sotto pressione la biotech svizzera ACTELION ATLN.VX dopo i risultati deludenti del suo Almorexant.