Borse europee viste aprire poco mosse,riflettori sui tecnologici

LONDRA, 18 dicembre (Reuters) - Le Borse europee sono attese aprire poco mosse, dopo le perdite registrate ieri. I titoli tecnologici potrebbero essere sotto i riflettori dopo che Oracle ORCL.O ha registrato un aumento a sopresa nelle vendite di nuovi software e fatto sapere che la crescita potrebbe accelerare in questo trimestre.

Gli spreadbetter finanziari prevedono che l‘indice FTSE 100 .FTSE apra in rialzo di 3-6 punti, che il DAX .GDAXI salga di 5-6 punti e che il CAC-40 .FCHI parta con un rialzo di 2-5 punti.

Ieri Wall Street ha chiuso in ribasso, con il rafforzamento del dollaro che ha portato a privilegiare investimenti prudenti, riducendo la domanda per asset più rischiosi. Tuttavia Research In Motion RIM.TO RIMM.O, produttore dei BlackBerry, è balzata dopo aver presentato risultati trimestrali sopra le attese.

A Tokyo, il Nikkei .N225 ha chiuso in calo dello 0,21%. Ieri il FTSEurofirst 300 .FTEU3 ha ceduto l‘1,3%, dopo cinque sedute al rialzo.

Gli investitori attendono di conoscere il sondaggio Ifo di dicembre sulla Germania, previsto per le 10.