BORSE EUROPA - Indici toccano minimi intraday dopo dati Usa

indici chiusura

alle 15,35 var% 2008 ----------------------------------------------------------------

DJ EuroStoxx 50 .STOXX50E 2.869,08 -0,55 2.451,48

FTSEurofirst300 .FTEU3 1.013,54 -0,47 831,97

DJ Stoxx banche .SX7P 218,56 -1,07 149,51

DJ Stoxx oil&gas .SXEP 316,67 -0,45 264,50

DJ Stoxx tech .SX8P 177,46 -0,69 152,86 ---------------------------------------------------------------

LONDRA, 15 dicembre (Reuters) - Le borse europee hanno esteso le perdite portandosi sui minimi intraday dopo la lettura più debole delle attese dell‘indice sull‘attività manifatturiera dello stato di New York.

I listini sono poi leggermente risaliti ma l‘avvio negativo di Wall Street ha impedito una ripresa più decisa.

Intorno alle 15,35 il benchmark Eurofirst 300 .FTEU3 cede lo 0,5% circa a 1.013,54 punti, dopo aver segnato un minimo di seduta a 1.009,36. Sulle singole piazze Londra .FTSE perde lo 0,8%, Francoforte .GDAXI lo 0,4% e Parigi .FCHI lo 0,6%.

A livello settoriale i bancari sono i peggiori, con cali nell‘ordine del 2% per BARCLAYS ( BARC.L HSBA.L SOGN.PA

Sotto pressione in particolare gli istituti greci .FTATBNK, con gli analisti che citano le preoccupazioni per il mancato annuncio da parte del governo di misure più rigide a sostegno delle finanze pubbliche del paese. NATIONAL BANK OF GREECE ( NBGr.AT BOPr.AT

Tra i titoli in evidenza oggi:

* Allunga il produttore di mezzi pesanti MAN ( MANG.DE VOWG.DE

* HENNES & MAURITZ ( HMb.ST

* CADBURY CBRY.L arretra dello 0,4% dopo che Kraft Foods KFT.N ha assicurato che manterrà un approccio disciplinato nel perseguire la conquista del gruppo dolciario britannico.

* Poco mosso il comparto auto .SXAP nel giorno in cui Acea ha diffuso i dati relativi alle immatricolazioni di novembre (+26,6%), che continuano ad essere sostenute dagli incentivi alla rottamazione. In evidenza il produttore di componentistica VALEO ( VLOF.PA

* In lettera BRITISH AIRWAYS BAY.L che perde oltre il 2% dopo che gli analisti hanno sottolineato che lo sciopero di 12 giorni programmato dal personale di volo nel periodo delle vacanze natalizie potrebbe portare per la compagnia aerea una perdita di ricavi fino a 275 milioni di sterline.