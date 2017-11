Borse Europa, banche pesano su piazze europee ancora in calo

LONDRA (Reuters) - Le borse europee hanno esteso le perdite a metà della seduta sui ribassi dei bancari penalizzati dai rinnovati timori sull'impatto della crisi dei mutui subprime, e reagiscono poco ai dati relativi alle vendite al consumo Usa del mese di luglio, in linea con le attese.

A guidare i ribassi i titoli bancari, sulla scia delle perdite registrate dai titoli finanziari americani dopo che JPMorgan Chase in rosso per 1,5 miliardi di dollari nel trimestre su asset legati ai mutui, mentre Goldman Sachs ha chiuso in calo a causa di una serie di revisioni al ribasso delle stime degli analisti.

L'indice europeo dei titoli bancari scende del 3,9% con Barclays che perde il 4,8%, Deutsche Bank in calo di oltre il 4,3% e Ubs che cede il 5,39%.

Tra i singoli indici l'inglese FTSE 100 perde l'1,19%, il tedesco Dax lo 1,65% e il francese Cac 40 lo 1,70%.

Tra i titoli in evidenza:

* ING cede intorno all'1% dopo i risultati del secondo trimestre largamente migliori delle attese degli analisti. Tuttavia pesano sul titolo i timori dell'esposizione della banca alla crisi dei mutui subprime.

* Il gruppo real estate HYPO cede il 4,83% dopo aver annunciato che potrebbe affrontare ulteriori svalutazioni nella seconda metà dell'anno. Il gruppo ha riportato risultato del semestre in linea con le attese.

* ZURICH FINANCIAL SERVICES in calo del 2,09% dopo avere annunciato nel primo semestre utili netti per 2,68 miliardi di dollari, in linea con le previsioni degli analisti, e di essere in grado di ottenere i propri obiettivi di efficienza.

* Sul fronte positivo spunti positivi tra i titoli minerari sulla scorta dei rialzi dei prezzi dei metalli. Nel settore Rio Tinto guadagna il 2,60%, Xstrata il 3,54% e BHP Billiton il 3,20%.

* In crescita anche il settore delle utilities con EON in progresso dell'1,95%.

* L'azienda che opera nel settore nucleare British Energy sale dello 0,9% dopo aver annunciato "di continuare a parlare di una possibile acquisizione" con la concorrente EDF, che avanza intorno al 2%.

* In denaro anche Continental dopo che la stampa tedesca ha annuncia che Schaeffler sta programmando di alzare l'offerta per al società di componenti d'auto.